Усик заработает самый большой гонорар в карьере за бой против Фьюри

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, сколько его подопечный заработает денег за поединок против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Слова специалиста цитирует Sport Arena:

"Это будет самый большой контракт для Усика в его карьере. Так и должно быть. В бою за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе с непобежденным чемпионом так и должно быть.

Это много денег. Эта сумма больше 17 миллионов долларов, которые Кличко одержал за победу над Поветкиным в москве. Эта сумма много больше.

Это сражение все хотят посмотреть, но нужно выстроить эту коммуникацию между потребителем и каналом дистрибуции. Это сделать несложно, учитывая имеющийся спрос. А спрос необычный, как и спрос на билеты" – сказал Александр.