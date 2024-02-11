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Украинец Лапин одержал очередную победу на профи-ринге. Видео

Бокс

Подопечный Усика

Украинец Лапин одержал очередную победу на профи-ринге. Видео

Фото: iSport

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, представитель полутяжелого веса Даниэль Лапин (9-0; 3 КО) одержал свою очередную победу на профессиональном ринге.

Наш спортсмен во втором раунде нокаутировал своего противника Альмира Скриэли (19-9; 9 КО) (о бое стороны договорились за неделю до стартового гонга).

Лапин дважды отправлял своего соперника в нокдаун, а после третьего раза рефери решил не продолжать поединок.

Напомним, что в августе прошлого года Лапин завоевал титул IBO Continental в поединке против Аро Шварца.

Отметим, что ранее промоутер Усика назвал цены билетов на бой против Фьюри.

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