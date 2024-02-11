Украинец Лапин одержал очередную победу на профи-ринге. Видео

Украинский боксер, представитель полутяжелого веса Даниэль Лапин (9-0; 3 КО) одержал свою очередную победу на профессиональном ринге.

Наш спортсмен во втором раунде нокаутировал своего противника Альмира Скриэли (19-9; 9 КО) (о бое стороны договорились за неделю до стартового гонга).

Лапин дважды отправлял своего соперника в нокдаун, а после третьего раза рефери решил не продолжать поединок.

Напомним, что в августе прошлого года Лапин завоевал титул IBO Continental в поединке против Аро Шварца.