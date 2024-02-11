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Украинец Лапин одержал очередную победу на профи-ринге. Видео
Подопечный Усика
Фото: iSport
Украинский боксер, представитель полутяжелого веса Даниэль Лапин (9-0; 3 КО) одержал свою очередную победу на профессиональном ринге.
Наш спортсмен во втором раунде нокаутировал своего противника Альмира Скриэли (19-9; 9 КО) (о бое стороны договорились за неделю до стартового гонга).
Лапин дважды отправлял своего соперника в нокдаун, а после третьего раза рефери решил не продолжать поединок.
Напомним, что в августе прошлого года Лапин завоевал титул IBO Continental в поединке против Аро Шварца.
Отметим, что ранее промоутер Усика
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