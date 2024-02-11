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Менеджер Фьюри ищет предателя в команде британского чемпиона

Бокс

Ну ничего себе детектив

Менеджер Фьюри ищет предателя в команде британского чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24КО) Спенсер Браун рассказал, что ищет в команде своего подопечного информатора, который мог сливать информацию о спаррингах "Цыганского короля".

"Джонни Нельсон. Он имеет крота в нашем лагере. Мы везде копаем, потому что он где-то есть. В лагере есть информатор, и у меня есть один конкретный подозреваемый.

Кто бы ни был стукачем – он делал это не очень хорошо, потому что все неправильно понимал. Джей Опета нокаутировал Фьюри... Этого просто не было.

Тайсон был в огне. Спарринг был настолько хорош, что я отпраздновал его чизкейком. Был ли крот? Да, конечно, кто-то есть" – сказал Браун в интервью iFL TV.

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал, сколько стоят билеты на бой против Фьюри.

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