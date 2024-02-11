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Чжилей сменил фаворита в противостоянии Усик-Фьюри
Теперь ставит на британца
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-1-1; 21 КО) дал новый прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри. Его слова цитирует BoxingScene:
"Все зависит от тренировочного лагеря. Если Фьюри будет упорно тренироваться, то победит. Он выше, сильнее, гибче. Но, как я уже говорил, в тренировочном лагере нужно уметь сосредотачиваться. В этом суть.
Если у тебя есть физические преимущества, но ты не тренируешься упорно, ты не победишь" – сказал китаец.
Напомним, что ранее Чжилей
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