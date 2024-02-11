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Дюбуа вызывает на поединок Хрговича, призывает подписать контракт

Бокс
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Дюбуа вызывает на поединок Хрговича, призывает подписать контракт

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (20-2; 19 КО) вызвал на бой претендента на титул IBF, хорвата Филиппа Хрговича (17-0; 14 КО). Его слова цитирует Boxing News:

"Это битва, которую я хочу провести следующей. Саудовцы и Фрэнк Уоррен полезут в карман и организуют этот поединок.

Подписывай контракт и давай устроим этот бой" – сказал Фрэнсис.

Напомним, что ранее промоутер Усика назвал цены на билеты против Фьюри.

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