Дюбуа вызывает на поединок Хрговича, призывает подписать контракт

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (20-2; 19 КО) вызвал на бой претендента на титул IBF, хорвата Филиппа Хрговича (17-0; 14 КО). Его слова цитирует Boxing News:

"Это битва, которую я хочу провести следующей. Саудовцы и Фрэнк Уоррен полезут в карман и организуют этот поединок.

Подписывай контракт и давай устроим этот бой" – сказал Фрэнсис.