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Фрэнк Уоррен: Я абсолютно уверен, что бой Усика и Фьюри состоится 18 мая

Бокс

Посмотрим, не получит ли Тайсон очередную травму

Фрэнк Уоррен: Я абсолютно уверен, что бой Усика и Фьюри состоится 18 мая

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о поединке за все титулы супертяжелого веса между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. По его мнению бой все же состоится 18 мая.

"Я абсолютно уверен, что бой состоится 18 мая. У нас есть руководящие органы в боксе, и они оказывают давление на нас. Им нужно, чтобы бой состоялся, чтобы пояса были на кону".

"Так что поединок будет. У нас есть дата, все будет нормально", – сказал Уоррен.

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Источник:
SkySports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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