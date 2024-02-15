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Тайсон Фьюри: Усик, я король бокса и ты узнаешь об этом 18 мая

Бокс

Чемпион WBC высказался о предстоящем бое

Тайсон Фьюри: Усик, я король бокса и ты узнаешь об этом 18 мая

Фото: Sporting News

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику, с которым должен провести следующий бой.

"Нет, я не претендую на звание короля королей! Это Иисус Христос. Я заявляю, что я король бокса, и я действительно им являюсь. Ты узнаешь об этом 18 мая, кролик c зубами", — написал Фьюри в своей социальной сети.

Напомним, изначально бой должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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