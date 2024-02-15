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Карл Фроч: Мне кажется, что с Уайлдером покончено
Экс-чемпион считает, что американец больше не являешься киллером
https://karate.ru
Бывший чемпион мира Карл Фроч убежден, что американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер больше не вернется на вершину.
"Мне кажется, что с Уайлдером покончено. Он прошел через церемонию аяуаска, которая заставляет твое тело вырабатывать диметилтриптамин. Как только ты это делаешь, ты становиться другим человеком. У тебя происходит духовное пробуждение. Ты больше не являешься киллером. Он обрел мир", — сказал Фроч.
Напомним, что последний бой Уайлдер провел 23 декабря, когда проиграл Джозефу Паркеру единогласным решением судей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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