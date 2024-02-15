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Тейлор и Кэттеролл все же проведут реванш

Бокс

Поединок запланирован на апрель

Тейлор и Кэттеролл все же проведут реванш

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутерская компания Matchroom Boxing назвала дату реванша между бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Джошем Тейлором (19-1, 13 КО) и Джеком Кэттероллом (28-1, 13 КО).

Поединок пройдет 27 апреля в Лидсе.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся в 2022 году Тейлор победил Кэттеролла решением большинства судей.

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