Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тейлор и Кэттеролл все же проведут реванш
Поединок запланирован на апрель
Фото: Твіттер
Промоутерская компания Matchroom Boxing назвала дату реванша между бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Джошем Тейлором (19-1, 13 КО) и Джеком Кэттероллом (28-1, 13 КО).
Поединок пройдет 27 апреля в Лидсе.
Напомним, что в последнем поединке, который состоялся в 2022 году Тейлор победил Кэттеролла решением большинства судей.
April 27th. GAME ON. It’s been a long time coming & I Can’t wait for this one ???????????????????? pic.twitter.com/o9wSEags1Z— Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) February 15, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля
- Хацкевич подписал в польский Заглембе еще двух украинцев
- Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300
- Джо Джойс: Усик стал супертяжеловесом, он сильно бьёт и выбрасывает много ударов
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн