Тейлор и Кэттеролл все же проведут реванш

Промоутерская компания Matchroom Boxing назвала дату реванша между бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Джошем Тейлором (19-1, 13 КО) и Джеком Кэттероллом (28-1, 13 КО).

Поединок пройдет 27 апреля в Лидсе.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся в 2022 году Тейлор победил Кэттеролла решением большинства судей.

April 27th. GAME ON. It’s been a long time coming & I Can’t wait for this one ???????????????????? pic.twitter.com/o9wSEags1Z