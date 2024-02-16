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Фрэнк Уоррен: В 2024 году Дюбуа проведет несколько крупных боев
Промоутер высказался о предстоящих боях британца
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, рассказал, что его подопечному предстоит провести несколько крупных боев в 2024 году.
"В последнем бою Даниэлю пришлось глубоко копнуть. Он дрался с парнем, которому нравится эта работа, в лице Даррелла Миллера. Крутой и здоровенный боец. У Миллерра быстрые руки и он не сомневался, что уничтожил Дюбуа морально еще до боя. Он сделал много комментариев, оскорбив Даниэля.
Дюбуа — всего лишь молодой человек, который уже находится в высших эшелонах супертяжелого дивизиона. В нынешнем году ему предстоит принять участие в нескольких крупных боях. В этом нет никаких сомнений", — сказал Уоррен.
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