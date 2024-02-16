Фрэнк Уоррен: В 2024 году Дюбуа проведет несколько крупных боев

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, рассказал, что его подопечному предстоит провести несколько крупных боев в 2024 году.

"В последнем бою Даниэлю пришлось глубоко копнуть. Он дрался с парнем, которому нравится эта работа, в лице Даррелла Миллера. Крутой и здоровенный боец. У Миллерра быстрые руки и он не сомневался, что уничтожил Дюбуа морально еще до боя. Он сделал много комментариев, оскорбив Даниэля.

Дюбуа — всего лишь молодой человек, который уже находится в высших эшелонах супертяжелого дивизиона. В нынешнем году ему предстоит принять участие в нескольких крупных боях. В этом нет никаких сомнений", — сказал Уоррен.