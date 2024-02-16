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Рой Джонс: Джервонте Дэвису нужно пойти и подраться с Василием Ломаченко

Бокс

Сейчас украинец готовится до боя с Джорджем Камбососом

Рой Джонс: Джервонте Дэвису нужно пойти и подраться с Василием Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что обладатель титула WBA в легком дивизионе Джервонта Дэвис должен провести бой с экс-чемпионом в трех категориях Василием Ломаченко.

"Может быть, Джервонте нужно пойти и подраться с Ломаченко. Они оба выступают в 135 фунтах. Почему бы не подраться с Василием прямо сейчас?

Победит ли Лома Дэвиса? Я не знаю. С Танком очень трудно иметь дело. У парня действительно много навыков и инструментов в арсенале", — сказал Джонс в интервью ютуб-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что 12 мая в австралийском Перте Ломаченко проведет поединок с Джорджем Камбососом.

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Источник:
ringside24
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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