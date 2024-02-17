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Бывший соперник Усика уверен, что победил украинца в чемпионском поединке

Бокс
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Сказал – молодец, идем дальше

Бывший соперник Усика уверен, что победил украинца в чемпионском поединке

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Латвийский крузер Майрис Бриедис (28-2; 20 КО) вспомнил свой поединок против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО) и рассказал, что не согласен с вердиктом судей в этом противостоянии. Его слова цитирует канал Aija Nagle:

"Когда было сражение с Усиком, я не считаю, что проиграл. Там была спортивная политика, потому что у меня на тот момент не было промоутера. На самом деле, промоутер очень много помогает, когда есть свои судьи и прочее. Это кармическая тема.

Я очень рад за Усика. Где он сейчас и что он делает – вряд ли я мог бы достичь того, что он, если бы в тот момент был другой результат. Мы там бились кость в кость, и в последних раундах там было так, что Усик рассказывал, что вообще не понимал, где находится, и видел черную картину перед глазами.

Полагаю, что это нельзя назвать проигрышем. Это на бумаге написано, а по факту было совсем другое. И я рад за такое сражение" – сказал латвиец.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал о подготовке Энтони к следующему поединку.

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