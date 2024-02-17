Паркер о бое Усик-Фьюри: Я знаю, что это произойдет

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (34-3; 23 КО) рассказал, что уверен в организации поединка за звание "абсолюта" в королевском весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует iFL TV:

"Не думаю, что можно избежать просмотра мнений и комментариев, многие говорят о Фьюри очень плохо и говорят, что это ложь, и что он подстроил это.

У каждого есть идеи, каждый имеет свои мысли, каждый хочет сказать и думает, что знает, что происходит, но это бокс. Такие вещи случаются, и это удивительный случай. Хорошо, что они отложили бой и не организовали другой поединок, потому что мы хотим, чтобы это произошло.

Я знаю, что это произойдет. Если кто-нибудь выйдет из боя, то есть вещи, с которыми ему придется иметь дело, поэтому бой состоится 18 мая" – сказал боксер.