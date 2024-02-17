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Менеджер Усика: У нас есть в соглашении пункт о замене Фьюри на Хрговича
Очень предусмотрительно
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Менеджер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Сергей Лапин рассказал о деталях соглашения по поединку против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 24 КО). Его слова цитирует British Boxing News:
"Я надеюсь, что Усик получит шанс свести счеты с Фьюри 18 мая, но если он продолжит убегать, то у нас есть пункт в соглашении о замене Фьюри на Филиппа Хрговича. Хргович является запасным соперником, поэтому шоу будет продолжаться независимо от того, будет ли он биться, это также подтвердил Его достоинство Турки Аль аш-Шейх.
Кроме того, на секунду скажем, что он получил рассечение – из-за шлема на голове и в больших тренировочных перчатках – вы можете представить, что произойдет с его головой, когда он получит бомбу от Усика в десятиунцовой перчатке?
Если Фьюри наконец-то решится выйти на ринг 18 мая, то это будет для него ужасный сон, он никогда в жизни не боксировал с боксером такого уровня.
Нганну показал Фьюри таким, каков он есть: боец со слишком большим пробегом, боец, который провел слишком много боев, боец, который сейчас стремительно приходит в упадок настолько, что ему доставляют сильные хлопоты спарринг-партнеры" – сказал он.
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