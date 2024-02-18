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Бывший соперник Ломаченко дал прогноз на поединок украинца против Камбососа

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Бывший соперник Ломаченко дал прогноз на поединок украинца против Камбососа

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший соперник украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО), мексиканец Хорхе Линарес дал прогноз на поединок нашего соотечественника против австралийца Джорджа Камбососа (21-2; 10 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:

"Я думаю, что Ломаченко одержит победу в этом бою. Я много раз видел Камбососа. Он всегда отлично выглядел в зале, на тренировках. В зале он чемпион мира, однако ринг – это другое. Он просто не делает там все то же, что делает в зале. Всю свою энергию Камбосос устремляет на тренировочный лагерь, его настроение и все остальное остается в зале.

Не думаю, что судьи ограбят Ломаченко. Я просто этого не представляю. В последнем бою Василий показал всем, на что он способен. Вы видели, как он прекрасно выглядел в том поединке. Потому я думаю, что Ломаченко победит решением. Может, нокаутом, но я не знаю" – сказал Линарес.

Напомним, что поединок Ломаченко-Линарес состоится 12 мая в австралийском Перте.

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Василий Ломаченко Джордж Камбосос
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