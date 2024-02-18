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Фьюри возобновил подготовку к поединку против Усика
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) возобновил подготовку к поединку против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман по итогам разговора с "Цыганским королем".
"Это бокс. Травмы и перенос поединков случаются. Теперь я уверен, что это будет еще более серьезная битва. Обоим ребятам пришлось пережить большое разочарование. Сколько жертв, сколько терпения, сколько вложено труда, а потом одно рассечение и все откладывается.
Но Фьюри снова в спортзале. Я говорил с Тайсоном несколько дней назад. С ним все хорошо. Он готов работать. 18 мая мы увидим одно из лучших событий в истории бокса" – сказал Сулейман.
Напомним, ранее бывший соперник Ломаченко
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