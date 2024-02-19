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Словно Усика не существует. Тайсон Фьюри назвал себя королем супертяжелого веса
Британец возобновил тренировки
Фото: Sporting News
Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в очередной раз заявил, что считает себя лучшим в этом дивизионе.
"Мы живём в эпоху большого возрождения бокса в супертяжёлом весе, которым правит единственный король – Тайсон Фьюри", – написал Фьюри в одной из социальных сетей, добавив анонс своего поединка против Александра Усика.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри возобновил подготовку к бою с Усиком.
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