Словно Усика не существует. Тайсон Фьюри назвал себя королем супертяжелого веса

Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в очередной раз заявил, что считает себя лучшим в этом дивизионе.

"Мы живём в эпоху большого возрождения бокса в супертяжёлом весе, которым правит единственный король – Тайсон Фьюри", – написал Фьюри в одной из социальных сетей, добавив анонс своего поединка против Александра Усика.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри возобновил подготовку к бою с Усиком.