Британский чемпион: Уверен, что Джошуа побьет Усика, если проведет с ним третий бой

Бывший чемпион по версии WBO, WBC, британский экс-чемпион Найджел Бенн считает, что Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) прибавил с тех пор, как сменил тренера.

"Как же я рад, что AJ выглядит как прежде. А то в последнее время он был немного растерянным. Судя по всему, Дэвисон как-то выбил это всё из него. Уверен, что если Джошуа проведёт третий бой против Александра Усика, то с правильным настроем на этот раз он его побьёт.

Я настолько впечатлён последним перформансом Джошуа, что уверен в том, что теперь он запросто может выходить и на Усика, и на Фьюри. Что теперь он может наконец-то положить конец всем этим разговорам. Нганну? Считаю, нам только предстоит узнать, кто же он такой на самом деле. Предстоит узнать, дрался ли он с лучшей версией Фьюри. Но я считаю, что AJ вычислит Фрэнсиса. Уверен, что Нганну прочувствует его удары. Считаю, Джошуа слишком мощный для Нганну".