  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Британский чемпион: Уверен, что Джошуа побьет Усика, если проведет с ним третий бой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Британский чемпион: Уверен, что Джошуа побьет Усика, если проведет с ним третий бой

Бокс

По мнению экс-чемпиона, смена тренера пошла Энтони на пользу

Британский чемпион: Уверен, что Джошуа побьет Усика, если проведет с ним третий бой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион по версии WBO, WBC, британский экс-чемпион Найджел Бенн считает, что Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) прибавил с тех пор, как сменил тренера.

"Как же я рад, что AJ выглядит как прежде. А то в последнее время он был немного растерянным. Судя по всему, Дэвисон как-то выбил это всё из него. Уверен, что если Джошуа проведёт третий бой против Александра Усика, то с правильным настроем на этот раз он его побьёт.

Я настолько впечатлён последним перформансом Джошуа, что уверен в том, что теперь он запросто может выходить и на Усика, и на Фьюри. Что теперь он может наконец-то положить конец всем этим разговорам. Нганну? Считаю, нам только предстоит узнать, кто же он такой на самом деле. Предстоит узнать, дрался ли он с лучшей версией Фьюри. Но я считаю, что AJ вычислит Фрэнсиса. Уверен, что Нганну прочувствует его удары. Считаю, Джошуа слишком мощный для Нганну".

По теме
yellow-arrow
Словно Усика не существует. Тайсон Фьюри назвал себя королем супертяжелого веса
yellow-arrow
Фьюри возобновил подготовку к поединку против Усика
yellow-arrow
Бывший соперник Ломаченко дал прогноз на поединок украинца против Камбососа
Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости