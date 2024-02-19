Президент WBC: Я предложил, чтобы в бою Усик - Фьюри работало 5-6 суддей

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о судействе на поединке между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

"Это мой совет. Посмотрим, посмотрим. Бокс — это вид спорта, в котором очень сложно достичь изменений. Мы традиционалисты, мы не хотим перемен.

Я буду продолжать вносить предложение. Кому-то нравится эта идея. Посмотрим. Мы предлагали использовать пять или шесть судей. Однако это не было рассмотрено. Этого не произошло.

У нас есть дистанционная система подсчета баллов, которая используется для обучения и оценивания судей со всего мира. Они выставляют оценки в прямом эфире по системе WBC, которую мы разработали. Мы обнаружили, что чем больше судей оценивают поединок, тем меньше вероятность ошибочного решения.

У любого может быть плохой вечер. Если у одного судьи была плохая ночь, а двое других оценили ее правильно, вы все равно спасете бой.

У вас есть два судьи со сложным поединком, и тогда один раунд может изменить весь результат. Но если у вас больше судей, то возможность неправильного счета сводится к минимуму. Но посмотрим", - сказал Сулейман.