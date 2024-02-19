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Президент WBC высказался о лишении титула Тайсона Фьюри в случаи срыва боя с Усиком

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Глава организации гордится своим чемпионом

Президент WBC высказался о лишении титула Тайсона Фьюри в случаи срыва боя с Усиком

Фото: fightnews.info

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, лишит ли организация титула Тайсона Фьюри, если бой с Александром Усиком не состоится.

"Мы никогда не получали запросов по поводу принятия подобного решения. Категорически нет. Это просто напряженность момента и разочарование. Вы должны понимать, что в этом поединке очень многое стоит на кону. Поэтому если ты узнаешь новость о переносе боя, то твой день становится очень плохим.

Можем ли мы подумать о лишении Фьюри титула, если бой не состоится 18 мая? Я не буду спекулировать на этой теме. Представьте, что было бы, если бы я думал о том, что может произойти. В жизни происходит очень много вещей.

Как президент WBC я очень горжусь нашим чемпионом Тайсоном Фьюри. Тайсон снова и снова доказывал, что он лучший супертяжеловес. Я очень горжусь Усиком, мы с ним дружим. Александр был чемпионом WBC в крузервейте, он мой хороший друг, и мы часто общаемся. Так что победитель этого боя станет легендой", — сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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