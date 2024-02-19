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Тренер Дюбуа: Победа над Миллером и вызов Хрговичу – путь к вершине

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Тренер Дюбуа: Победа над Миллером и вызов Хрговичу – путь к вершине

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Дон Чарльз, тренер бывшего регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, прокомментировал вызов, который его подопечный бросил Филипу Хрговичу.

"Даниэль одержал победу над Джаррелом Миллером, а до этого он дрался за чемпионские титулы с Усиком. Так что ему нельзя отступать назад, он может только подниматься вверх. Поэтому Даниэль бросил вызов Хрговичу. Это один из соперников, с которыми он хочет подраться.

Победа над Миллером принесла очень много дивидендов. Я работаю с Даниэлем только два боя, так что мы продолжаем активно развиваться. Люди увидят доказательства этого в его предстоящих боях.

Как тренер я делаю свою работу, а поиск соперников оставляю промоутерам. Они предлагают мне бои, а я говорю "да" или "нет". Я думаю, что для Даниэля есть хорошие поединки", — сказал Чарльз.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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