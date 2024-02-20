Нганну: Сомневаюсь, что Джошуа выдержит то, что выдержал Фьюри в поединке со мной

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, камерунец Фрэнсис Нганну рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка с британцем Энтони Джошуа по правилам бокса.

"Сомневаюсь, что Джошуа выдержит то, что выдержал Фьюри в поединке со мной. Мы и раньше видели, как Тайсон поднимался после невероятных нокдаунов. Он очень стойкий боксёр — наверное, самый стойкий супертяжеловес. Я не верю, что Джошуа поднимется после тех ударов, которые принимал Фьюри", — сказал Нганну в интервью DAZN.

Напомним, что бой Джошуа и Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).