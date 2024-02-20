Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джервонта Дэвис и Конор Бенн не смогли договориться о бое
Сейчас команда ведет переговоры с другими боксерами
фото - boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер британского полусредневеса Конора Бенна, поделился подробностями относительно переговоров по бою между его подопечным и чемпионом мира по версии WBA в легком дивизионе американцем Джервонтой Дэвисом.
Стоит отметить, что по словам промоутера, стороны уже работают над другими вариантами для Конора.
"Бой с Дэвисом? Нет, не сейчас. Посмотрим, к чему это приведет. Мы двигаемся дальше. На данный момент для Конора есть, вероятно, пять боев. Мы приближаемся к договорной стадии", — сказал Хирн.
Популярное сейчас
- Шахтер объявил о возвращении болельщиков на домашние матчи
- Тони Кроос: Теперь я становлюсь фанатом Гамбурга
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Президент WBC высказался о лишении титула Тайсона Фьюри в случаи срыва боя с Усиком
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО