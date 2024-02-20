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Джервонта Дэвис и Конор Бенн не смогли договориться о бое

Бокс

Сейчас команда ведет переговоры с другими боксерами

Джервонта Дэвис и Конор Бенн не смогли договориться о бое

фото - boxingscene.com

Новина українською

Эдди Хирн, промоутер британского полусредневеса Конора Бенна, поделился подробностями относительно переговоров по бою между его подопечным и чемпионом мира по версии WBA в легком дивизионе американцем Джервонтой Дэвисом.

Стоит отметить, что по словам промоутера, стороны уже работают над другими вариантами для Конора.

"Бой с Дэвисом? Нет, не сейчас. Посмотрим, к чему это приведет. Мы двигаемся дальше. На данный момент для Конора есть, вероятно, пять боев. Мы приближаемся к договорной стадии", — сказал Хирн.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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