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Тони Беллью: Не думаю, что кто-либо победит Александра Усика

Бокс

Экс-чемпион мира высказался о бое Фьюри - Усик

Тони Беллью: Не думаю, что кто-либо победит Александра Усика

Фото: sport.24tv

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

"Не думаю, что кто-либо победит Александра Усика. Я давно об этом говорю. Самое безумное заключается в том, что если бы Фьюри работал со своим дядей, то он победил бы Усика. Но его стиль изменился, и сейчас он агрессивный контрпанчер, а это не сработает с Усиком. У Фьюри есть шанс на удар, хоть он и не является нокаутёром", — сказал Беллью в интервью Matchroom Boxing.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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