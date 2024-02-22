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Эксперт рассказал, что в случае следующего срыва боя Фьюри - Усик предусмотрен огромный штраф

Бокс
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Тони Беллью высказался о грандиозном бое

Эксперт рассказал, что в случае следующего срыва боя Фьюри - Усик предусмотрен огромный штраф

Фото: The Independent

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью высказался по поводу переноса боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком.

"Кому из них выгоднее перенос? Никому не выгоден. Только лишняя путаница. Невыгоден, так как оба были в тренировочных лагерях и уже практически вышли на пик формы. И сейчас я думаю только лишь о том, чтобы вновь ничего не произошло. Знаю, что они согласились на штраф в размере $ 10 млн, если из-за кого-то из них вновь придётся перенести бой.

Это безумие. Рассечение — это рассечение. Здесь никто не виноват. Теперь постоянно думаю о том, что это может стать самым дорогим рассечением в истории бокса. Ведь оно может стоить бойцу гонорара в размере около $ 70 млн", — сказал Беллью в интервью IFL TV.

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