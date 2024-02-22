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Нганну: Не имел возможности боксировать, а потом ММА появилась на горизонте
Бывший чемпион UFC всегда хотел стать боксером
Фото: Instagram
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал, как решился перейти в профессиональный бокс.
"Когда я рос, я всегда любил бокс. Но у меня не было возможности заниматься этим видом спорта, так как я жил в Африке. И потом, когда я переехал в Европу, более десяти лет я не занимался боксом. Я хотел боксировать, но не имел возможности, а потом ММА появилась на горизонте.
Для меня бокс – это шанс сделать шаг вперед, а затем и вовсе построить карьеру боксера. У меня всегда было такое желание", – заявил Франсис.
Напомним, его следующим соперником будет бывший чемпион мира Энтони Джошуа. Поединок пройдет 8 марта в Эр-Рияде.
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