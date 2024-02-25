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Нганну – о Джошуа: Никогда не использует трешток

Бокс
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Это действительно правда

Нганну – о Джошуа: Никогда не использует трешток

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (20-4) поделился своими ожиданиями от поединка против британского супертяжа Энтони Джошуа (27-3; 24 КО). Его слова цитирует The Mirror:

"Энтони Джошуа никогда не использует трешток, он более серьезный, в отличие от Тайсона Фьюри, который больше похож на плейбоя. Я думаю, что когда дело доходит до поединка, они оба знают, как драться, и это то, на чем я сосредоточен.

Может быть, он нервничал, но это ничего не значит. На самом деле, я думаю, что нервозность означает, что он воспринимает вещи очень серьезно. Это очень важно, потому что он сделает все возможное, чтобы в день боя полностью быть готовым" – сказал Нганну.

Напомним, что ранее тренер Фрэнсиса рассказал о будущем своего подопечного.

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