Амир Хан дал прогноз на поединок Усик-Фьюри

Британский боксер Амир Хан дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует канал All Out Fighting:

"Я всегда отдавал предпочтение своему другу Тайсону Фьюри. Я думаю, что Тайсон лучше как боец у него лучшие навыки. К тому же, по моему мнению, он больше и сильнее. Фьюри побеждал больших супертяжеловесов. Безусловно, все склоняются в сторону Тайсона, потому что он действующий линейный чемпион мира в сверхтяжелом весе.

Но Усик может доставить много проблем своим стилем. Он очень неортодоксальный боец, по нему очень тяжело попасть. Я предпочитаю Фьюри, но какой это будет поединок" – сказал Хан.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.