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Амир Хан дал прогноз на поединок Усик-Фьюри
Ожидаемо
Фото: Queensberry Promotions
Британский боксер Амир Хан дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует канал All Out Fighting:
"Я всегда отдавал предпочтение своему другу Тайсону Фьюри. Я думаю, что Тайсон лучше как боец у него лучшие навыки. К тому же, по моему мнению, он больше и сильнее. Фьюри побеждал больших супертяжеловесов. Безусловно, все склоняются в сторону Тайсона, потому что он действующий линейный чемпион мира в сверхтяжелом весе.
Но Усик может доставить много проблем своим стилем. Он очень неортодоксальный боец, по нему очень тяжело попасть. Я предпочитаю Фьюри, но какой это будет поединок" – сказал Хан.
Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
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