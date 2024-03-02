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Александр Усик впервые показал младшую дочь. Фото

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Александр Усик впервые показал младшую дочь. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен впервые показал свою младшую дочь Марию (родившуюся в январе этого года). Соответствующий снимок Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Александр Усик впервые показал младшую дочь. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Магучих прокомментировала серебро чемпионата мира-2024.

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