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Александр Усик впервые показал младшую дочь. Фото
Настоящее счастье
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен впервые показал свою младшую дочь Марию (родившуюся в январе этого года). Соответствующий снимок Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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