Камбосос нашпиговал россиянами свой тренировочный лагерь

Австралийский легковес Джордж Камбосос (21-2; 10 КО) рассказал о подготовке к поединку против украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО).

"У меня очень хороший главный тренер Антон Кадушин, один из главных олимпийских тренеров россии. Также к нам приедут русские бойцы. Бывшие советские убийцы придут, чтобы испытать мои силы, указать мне правильное направление.

Очевидно, что в течение длительного времени тренировался я в Америке, но на данном этапе мне не нужна Америка. Мой стиль нужно усовершенствовать с ребятами, имеющими европейский, русский, советский, украинский стиль. Это то, что мне сейчас нужно. Мой тренер знает этот стиль и знает, какие спарринг-партнеры мне нужны. Мы привезем в Австралию правильных ребят" – сказал Камбосос.

Напомним, что бой Камбосос-Ломаченко состоится 12 мая в Австралии.