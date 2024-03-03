Хргович дал прогноз на поединок Джошуа-Нганну

Небитый хорватский супертяж Филипп Хргович (17-0; 14 КО) дал свой прогноз на поединок между британцем Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-4). Его слова цитирует канал J Calderon Boxing Talk:

– Что вы думаете о бое Джошуа против Нганну?

– Думаю, сейчас мы увидим, насколько хорош Нганну.

– Вы думаете, что он победил Фьюри?

– Нет. Но он очень хорошо дрался. Так что увидим.

– Насколько он улучшил свои навыки?

– Очень улучшил, потому что он удивил Фьюри. Но теперь Джошуа будет готов к этому. Энтони – большой панчер он всегда в хорошей форме, так что увидим. Думаю, Нганну даст ему хорошее сражение.

– Каков ваш прогноз на этот поединок?

– Я прогнозирую, что Джошуа нокаутирует его за несколько раундов, потому что Фрэнсис не сможет противостоять комбинационности Энтони. Фьюри не комбинационный панчер – сказал Хргович.