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Хргович дал прогноз на поединок Джошуа-Нганну

Бокс
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Достаточно убедительные слова

Хргович дал прогноз на поединок Джошуа-Нганну

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Небитый хорватский супертяж Филипп Хргович (17-0; 14 КО) дал свой прогноз на поединок между британцем Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-4). Его слова цитирует канал J Calderon Boxing Talk:

– Что вы думаете о бое Джошуа против Нганну?

– Думаю, сейчас мы увидим, насколько хорош Нганну.

– Вы думаете, что он победил Фьюри?

– Нет. Но он очень хорошо дрался. Так что увидим.

– Насколько он улучшил свои навыки?

– Очень улучшил, потому что он удивил Фьюри. Но теперь Джошуа будет готов к этому. Энтони – большой панчер он всегда в хорошей форме, так что увидим. Думаю, Нганну даст ему хорошее сражение.

– Каков ваш прогноз на этот поединок?

– Я прогнозирую, что Джошуа нокаутирует его за несколько раундов, потому что Фрэнсис не сможет противостоять комбинационности Энтони. Фьюри не комбинационный панчер – сказал Хргович.

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Энтони Джошуа Фрэнсис Нганну Филип Хргович
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