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Тайсон Фьюри: Я прославил Нганну, а теперь зарабатываю ему ещё больше денег

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Британец заявил, что камерунец должен быть ему благодарен

Тайсон Фьюри: Я прославил Нганну, а теперь зарабатываю ему ещё больше денег

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Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о камерунском бойце Фрэнсисе Нганну, которого победил раздельным решением в октябре 2023 года.

"Я не уверен, чего люди ожидали от этого человека перед нашим боем. Я знаю, давали ему шанс 1000 к 1, думали, что он бесполезен, не может драться и всё такое, но он доказал, что все ошибались, это для него фантастика. Я прославил его, сделал мультимиллионером, а теперь зарабатываю ему ещё больше денег. Значит, он должен меня поблагодарить. Ему нужно встать на колени и поцеловать мои ноги, не так ли, из-за того, что я для него сделал", — приводит слова Фьюри MMA Fighting.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге.

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Источник:
mmafighting
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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