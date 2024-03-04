Тайсон Фьюри: Я прославил Нганну, а теперь зарабатываю ему ещё больше денег

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о камерунском бойце Фрэнсисе Нганну, которого победил раздельным решением в октябре 2023 года.

"Я не уверен, чего люди ожидали от этого человека перед нашим боем. Я знаю, давали ему шанс 1000 к 1, думали, что он бесполезен, не может драться и всё такое, но он доказал, что все ошибались, это для него фантастика. Я прославил его, сделал мультимиллионером, а теперь зарабатываю ему ещё больше денег. Значит, он должен меня поблагодарить. Ему нужно встать на колени и поцеловать мои ноги, не так ли, из-за того, что я для него сделал", — приводит слова Фьюри MMA Fighting.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге.