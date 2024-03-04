  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Лучшие дни моей жизни. Энтони Джошуа показал фантастическую физическую форму перед боем с Фрэнсисом Нганну
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучшие дни моей жизни. Энтони Джошуа показал фантастическую физическую форму перед боем с Фрэнсисом Нганну

Бокс

Британец опубликовал снимки со спортзала

Лучшие дни моей жизни. Энтони Джошуа показал фантастическую физическую форму перед боем с Фрэнсисом Нганну

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа показал актуальную свою физическую форму за неделю до поединка с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, что бой состоится с 8 на 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Энтони Джошуа, в апреле 2017 года, стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Фрэнсису Нганну является бывшим чемпионом MMA-промоушена UFC в тяжёлом весе. В октябре он дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.

По теме
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: Я прославил Нганну, а теперь зарабатываю ему ещё больше денег
yellow-arrow
Хргович дал прогноз на поединок Джошуа-Нганну
yellow-arrow
Промоутер Джошуа: Все видели, что Нганну сделал с Фьюри
Энтони Джошуа Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости