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Лучшие дни моей жизни. Энтони Джошуа показал фантастическую физическую форму перед боем с Фрэнсисом Нганну
Британец опубликовал снимки со спортзала
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа показал актуальную свою физическую форму за неделю до поединка с камерунцем Фрэнсисом Нганну.
Напомним, что бой состоится с 8 на 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Энтони Джошуа, в апреле 2017 года, стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.
Фрэнсису Нганну является бывшим чемпионом MMA-промоушена UFC в тяжёлом весе. В октябре он дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.
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