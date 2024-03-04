Лучшие дни моей жизни. Энтони Джошуа показал фантастическую физическую форму перед боем с Фрэнсисом Нганну

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа показал актуальную свою физическую форму за неделю до поединка с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, что бой состоится с 8 на 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Энтони Джошуа, в апреле 2017 года, стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Фрэнсису Нганну является бывшим чемпионом MMA-промоушена UFC в тяжёлом весе. В октябре он дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.