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Тайсон Фьюри: Я не впечатлён поединками Усика в супертяжёлом весе

Бокс

Британец высказался о предстоящем бое

Тайсон Фьюри: Я не впечатлён поединками Усика в супертяжёлом весе

Фото: The Guardian

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри рассказал, за сколько раундов нокаутирует Александра Усика.

"У него было всего пять боёв в супертяжёлом весе, и, честно говоря, я не был так впечатлён. Он делает то, что должен делать, у него есть победы, и ему платят. Он заканчивает работу и идёт домой. Достаточно ли он хорош, чтобы победить Цыганского короля? Я так не думаю, но удачи ему. Если да, то так и есть. Если да, я пожму ему руку. Я нокаутирую его за семь раундов", — приводит слова Фьюри DAZN.

Напомним, изначально бой должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и отказался от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

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