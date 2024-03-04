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Тайсон Фьюри: Мне всеравно, как закончится бой Нганну — Джошуа
Боксер не решился назвать фаворита
фото - boxingscene.com
Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался по поводу предстоящего поединка между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа.
"Не знаю, чем закончится бой Нганну с Джошуа, и, честно говоря, мне всё равно. Случится то, что должно случиться. Победит тот, кто будет лучшим в этот вечер. Они гиганты-тяжеловесы, так ведь? Так что любой может выиграть. В пятницу нас ждёт блестящий вечер бокса, и я жду его с нетерпением", — сказал Фьюри в подкасте The Stomping Ground.
Напомним, 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-обладателя пояса UFC Фрэнсиса Нганну.
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