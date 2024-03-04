Тайсон Фьюри: Рассечение уже зажило, так что у меня ещё много времени

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) высказался о переносе сорванного поединка за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) на 18 мая.

— Похоже на то, что вы в отличной форме. Вы чувствуете себя хорошо?

— Я чувствую себя хорошо. Я так всегда себя ощущаю. Я в хорошей форме, я прошёл трёхмесячный лагерь к крайнему бою, который не случился из-за рассечения. Так что я в фантастической форме, готов выйти на бой через несколько недель. Я отдохнул, восстановился и готов вернуться снова в лагерь на следующей неделе.

— Я уже обсуждал с вашим менеджером, как за 24 часа всё перестроилось после вашего рассечения. Но как вы психологически прошли через это?

— Знаете что? В этой игре дер*мо случается. Это не было в первый раз, это не будет в последний раз. Бои срываются из-за травм. Что есть, то есть. Поначалу я был разозлён, думал, что бой сорвался, потому что у нас не было даты. Но как только мы получили новую дату спустя 2 дня — это была фантастика. Всё хорошо.

— Вы рады, насколько быстро всё решилось?

— Да, было хорошо. Через пару дней мы всё решили, и всё стало хорошо.

— Позвольте спросить вас о рассечении. У вас будет достаточно времени для спаррингов к 18 мая?

— Рассечение уже зажило. Рассечению нужно 8 недель для заживления. У меня 15 недель от рассечения до даты боя. Так что у меня много времени. Я не беспокоюсь о рассечении. Если оно откроется в бою — *** с ним! У меня было множество рассечений в прошлом. Это бой.