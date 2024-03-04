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Впервые после рассечения. Тайсон Фьюри показал видео с подготовки к бою с Усиком

Бокс

Британец восстановился и готовится к предстоящему поединку

Впервые после рассечения. Тайсон Фьюри показал видео с подготовки к бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) заявил, что начнёт подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона против украинца Александра Усика (21-0, 14 КО), который состоится 18 мая.

Сегодня же Фьюри показал как отрабатывает движения в ринге.

Напомним, что бой должен был состояться ещё 17 февраля, однако из-за рассечения поединок пришлось отложить.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.03.2024 в 22:36
это старое видео до 17 февраля
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.03.2024 в 22:36
это старое видео до 17 февраля
Ответить
0
0

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