Впервые после рассечения. Тайсон Фьюри показал видео с подготовки к бою с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) заявил, что начнёт подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона против украинца Александра Усика (21-0, 14 КО), который состоится 18 мая.

Сегодня же Фьюри показал как отрабатывает движения в ринге.

Напомним, что бой должен был состояться ещё 17 февраля, однако из-за рассечения поединок пришлось отложить.

The Gypsy King with a message for @usykaa ????



???? @Tyson_Fury | #FuryUsyk | May 18 pic.twitter.com/uuerKbRB2m