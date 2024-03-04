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Впервые после рассечения. Тайсон Фьюри показал видео с подготовки к бою с Усиком
Британец восстановился и готовится к предстоящему поединку
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) заявил, что начнёт подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона против украинца Александра Усика (21-0, 14 КО), который состоится 18 мая.
Сегодня же Фьюри показал как отрабатывает движения в ринге.
Напомним, что бой должен был состояться ещё 17 февраля, однако из-за рассечения поединок пришлось отложить.
The Gypsy King with a message for @usykaa ????— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 4, 2024
???? @Tyson_Fury | #FuryUsyk | May 18 pic.twitter.com/uuerKbRB2m
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