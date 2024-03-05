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Джошуа: Я появился из ниоткуда и за три года стал олимпийским чемпионом

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Боксер высказался о подготовке к бою с Нганну

Джошуа: Я появился из ниоткуда и за три года стал олимпийским чемпионом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что мотивирует его в боксе.

"Я появился из ниоткуда и за три года попал на Олимпиаду и стал олимпийским чемпионом. За три года я стал чемпионом мира. В жизни случались и более странные вещи, но сейчас я здесь, я другой зверь. Я готов.

Я не зациклен на похвале от кого-то. Я на это никогда не обращал внимания и никогда не буду. Мне просто нравится драться, и это все, ради чего я это делаю.

Это что-то внутри меня, я не могу это объяснить. Я просто чувствую, что у меня есть прекрасная возможность путешествовать по миру и выражать себя в этом замечательном виде спорта, который я люблю, и который бросает мне вызов.

Я так много узнаю себя, и все, что меня волнует - это как далеко я смогу зайти", — сказал Джошуа.

Напомним, что 8 марта Джошуа проведет бой против Нганну.

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Источник:
boxing247
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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