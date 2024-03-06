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Нганну назвал имена трех боксеров, с котороми хотел бы провести бой

Бокс

Камерунец хотел бы провести поединки с лучшими в дивизионе

Нганну назвал имена трех боксеров, с котороми хотел бы провести бой

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнсис Нганну, бывший чемпион UFC в тяжелом весе, назвал имена желаемых соперников.

"Если вы следите за боксом или хотя бы просто думаете о боксе в тяжелом весе, то за последние десять лет не было момента, чтобы Энтони Джошуа не входил в тройку лучших.

Вот почему я, выступая в UFC и мечтая о боксе, еще четыре года назад думал о таком поединке. Он был в тройке боксеров, противостояниями с которыми я грезил. Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уалдер. У меня в голове те же самые имена, и я все еще хочу провести бой с Уайлдером.

Проведу бой с Джошуа, затем с Уайлдером, и реванш с Тайсоном Фьюри. Многое будет зависеть о того, как пройдет бой с Джошуа, и скоро мы это выясним. Но да, Уайлдер все еще в моем списке", — цитирует Нганну DAZN.

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Фрэнсис Нганну
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