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Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну провели дуэль взглядов
Сам же бой состоится 8 марта
Фото: Твиттер
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3-1, 24 KO) провел дуэль взглядов накануне поединка против камерунца Франсиса Нганну (0-1, 0 KO).
Сегодня, 6 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась пресс-конференция накануне большого боя.
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Напомним, что сам поединок состоится вечером 8 марта в Эр-Рияде.
The FIRST face-off of fight week ????#JoshuaNgannou - Friday pic.twitter.com/QkJuTCOJHn— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 6, 2024
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