Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну провели дуэль взглядов

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3-1, 24 KO) провел дуэль взглядов накануне поединка против камерунца Франсиса Нганну (0-1, 0 KO).

Сегодня, 6 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась пресс-конференция накануне большого боя.

Напомним, что сам поединок состоится вечером 8 марта в Эр-Рияде.

The FIRST face-off of fight week ????#JoshuaNgannou - Friday pic.twitter.com/QkJuTCOJHn