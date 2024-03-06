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Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну провели дуэль взглядов

Бокс
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Сам же бой состоится 8 марта

Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну провели дуэль взглядов

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3-1, 24 KO) провел дуэль взглядов накануне поединка против камерунца Франсиса Нганну (0-1, 0 KO).

Сегодня, 6 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась пресс-конференция накануне большого боя.

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Напомним, что сам поединок состоится вечером 8 марта в Эр-Рияде.

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