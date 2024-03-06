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Нганну: Фьюри лучше держаться на расстоянии пяти метров от меня вне ринга
Камерунец считает, что в бою по правилам бокса британец сможет взять верх
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался в адрес чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри.
"Твой единственный шанс выиграть у меня — это боксёрский ринг с правилами бокса. Когда ты выйдешь за пределы ринга, тебе лучше держаться на расстоянии пяти метров, прежде чем говорить всякое дерьмо обо мне, потому что тебе будет очень плохо в ином случае", — сказал камерунский боец на пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа.
Напомним, боксёрский поединок между Фрэнсисом Нганну и экс-чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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