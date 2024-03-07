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Джо Джойс: Нганну представляет собой реальную угрозу для Джошуа
Боксер высказался о предстоящем мегафайте
Бывший временный чемпион WBO в супертяжёлом весе британец Джо Джойс высказался о предстоящем поединке Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.
"Нганну представляет собой реальную угрозу. Парень бьёт очень сильно. Я бы поставил его в один ряд с лучшими бойцами нашего дивизиона. Я тренировался с ним во время тренировочного сбора перед боем с Дюбуа. Я провёл с ним четыре раунда. У него невероятно сильные удары. Я бы советовал любому держаться подальше", — приводит слова Джойса издание Metro.
Фрэнсису Нганну дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.
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