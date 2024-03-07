  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джо Джойс: Нганну представляет собой реальную угрозу для Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джо Джойс: Нганну представляет собой реальную угрозу для Джошуа

Бокс

Боксер высказался о предстоящем мегафайте

Джо Джойс: Нганну представляет собой реальную угрозу для Джошуа

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший временный чемпион WBO в супертяжёлом весе британец Джо Джойс высказался о предстоящем поединке Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

"Нганну представляет собой реальную угрозу. Парень бьёт очень сильно. Я бы поставил его в один ряд с лучшими бойцами нашего дивизиона. Я тренировался с ним во время тренировочного сбора перед боем с Дюбуа. Я провёл с ним четыре раунда. У него невероятно сильные удары. Я бы советовал любому держаться подальше", — приводит слова Джойса издание Metro.

Фрэнсису Нганну дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.

По теме
yellow-arrow
Нганну: Мне будет сложно провести 10 раундов с Джошуа, но с Фьюри я провёл столько же
yellow-arrow
Нганну: Фьюри лучше держаться на расстоянии пяти метров от меня вне ринга
yellow-arrow
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну провели дуэль взглядов
Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости