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Фьюри: Хочу встретиться с Нганну в клетке
Как всегда, только слова
Фото: The Guardian
Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о желании провести поединок с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну в клетке в маленьких перчатках.
"После того, как я дважды одержу победу в боях с Александром Усиком, то, помимо бокса, я хотел бы войти с ним в клетку в маленьких перчатках. Сто процентов. Ведь он недавно болтал, как бокс защищает меня. Я так не думаю. Я разобью ему лицо в клетке", — приводит слова Фьюри talkSPORT со ссылкой на DAZN.
Фьюри и Нганну уже встречались в рамках боксёрского противостояния. Их бой состоялся 29 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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