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Нганну пообещал вернуться в бокс, хотя и не сказал когда
Так себе формулировка
Фото: Instagram
Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (20-5) после
"Я пойду домой и обдумаю то, что произошло. Это был адский день с самого утра. Я во всем разберусь и решу, что будет дальше.
Может быть, это будет ММА, но будьте уверены, что с боксом я еще не закончил. Точно нет. Я вернусь" – сказал камерунец.
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