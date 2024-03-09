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Нганну пообещал вернуться в бокс, хотя и не сказал когда

Бокс
Обновлено

Так себе формулировка

Нганну пообещал вернуться в бокс, хотя и не сказал когда

Фото: Instagram

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (20-5) после поражения в поединке против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) рассказал, что не планирует завершать с боксом, и пообещал вернуться на профи-ринг, хотя и не назвал конкретных сроков. Его слова цитирует MMAFighting:

"Я пойду домой и обдумаю то, что произошло. Это был адский день с самого утра. Я во всем разберусь и решу, что будет дальше.

Может быть, это будет ММА, но будьте уверены, что с боксом я еще не закончил. Точно нет. Я вернусь" – сказал камерунец.

Комментарий Джошуа

Видео нокаута

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