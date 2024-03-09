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Джошуа опубликовал дружеское фото с Нганну

Бокс

Главное – уважение

Джошуа опубликовал дружеское фото с Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) после своей победы над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-5) опубликовал совместное фото и подписал его "Уважение, мой мальчик. Африканские гиганты". Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Нганну рассказал о своих планах в боксе.

Видео нокаута

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