Джошуа опубликовал дружеское фото с Нганну

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) после своей победы над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-5) опубликовал совместное фото и подписал его "Уважение, мой мальчик. Африканские гиганты". Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Нганну рассказал о своих планах в боксе.