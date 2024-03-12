Леннокс Льюис: Я согласился на бой с Кличко, чтобы отодвинуть свой выход на пенсию

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис объяснил, почему не состоялся его реванш с украинцем Виталием Кличко.

"Может быть и так. Я согласился на бой с Кличко, чтобы отодвинуть свой выход на пенсию. Он всегда должен был стать моим последним боем. Я думал о том, чтобы снова с ним подраться, но придерживался первоначального плана", — написал Льюис у себя в соцсети Х.

Бой между Льюисом и Кличко прошел в июне 2003-го года и завершился победой британца в шестом раунде.