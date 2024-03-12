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Леннокс Льюис: Я согласился на бой с Кличко, чтобы отодвинуть свой выход на пенсию
Легендарный чемпион мира рассказал, почему реванш с украинцем так и не удалось провести
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис объяснил, почему не состоялся его реванш с украинцем Виталием Кличко.
"Может быть и так. Я согласился на бой с Кличко, чтобы отодвинуть свой выход на пенсию. Он всегда должен был стать моим последним боем. Я думал о том, чтобы снова с ним подраться, но придерживался первоначального плана", — написал Льюис у себя в соцсети Х.
Бой между Льюисом и Кличко прошел в июне 2003-го года и завершился победой британца в шестом раунде.
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