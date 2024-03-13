Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайт: У Нганну нет опыта, чтобы побеждать лучших парней в боксе
Боксер высказался о бое с Джошуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт прокомментировал результат поединка между соотечественником Энтони Джошуа и камерунцем Фрэнсисом Нганну.
Напомним, бой состоялась 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Джошуа нокаутом во втором раунде.
"У Фрэнсиса нет опыта, чтобы побеждать лучших парней в боксе. Он успокоился и обрёл уверенность, поскольку проявил себя с Фьюри, но Тайсон просто не принял его всерьёз.
Он считал, что легко перебоксирует Нганну, но Фрэнсис смог доставить ему проблемы, что в итоге и погубило его в бою с Джошуа. Бой придал ему ложную уверенность. Он не двигался и не двигал головой перед ударами. Он упал, встал и остался перед соперником. Он просто ждал, когда его ударят справа", — приводит слова Уайта Sky Sports.
Популярное сейчас
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Звягель представил нового тренера после ухода Шищенко
- Шахтер подписал вратаря Колоса, за которым следили клубы АПЛ - журналист
- Бывший соперник Виталия Кличко хочет провести бой с Тайсоном Фьюри
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО