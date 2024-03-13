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Уайт: У Нганну нет опыта, чтобы побеждать лучших парней в боксе

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Боксер высказался о бое с Джошуа

Уайт: У Нганну нет опыта, чтобы побеждать лучших парней в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт прокомментировал результат поединка между соотечественником Энтони Джошуа и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, бой состоялась 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

"У Фрэнсиса нет опыта, чтобы побеждать лучших парней в боксе. Он успокоился и обрёл уверенность, поскольку проявил себя с Фьюри, но Тайсон просто не принял его всерьёз.

Он считал, что легко перебоксирует Нганну, но Фрэнсис смог доставить ему проблемы, что в итоге и погубило его в бою с Джошуа. Бой придал ему ложную уверенность. Он не двигался и не двигал головой перед ударами. Он упал, встал и остался перед соперником. Он просто ждал, когда его ударят справа", — приводит слова Уайта Sky Sports.

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Диллиан Уайт
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