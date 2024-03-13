  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Названа дати и местопроведения боя Беринчика и Наваррете
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа дати и местопроведения боя Беринчика и Наваррете

Бокс

Поединок состоится весной 2024 года

Названа дати и местопроведения боя Беринчика и Наваррете

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) узнал имя своего следующего соперника. Он проведет бой с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком дивизионе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО). Об этом пишет журналист ESPN Сальвадор Родригес.

Сам поединок состоится 18 мая в Сан-Диего, США.

Ранее WBO санкционировала бой между Беринчиком и Наваррете за вакантный титул WBO в легком весе.

Напомним, что в последнем бою украинский боксер победил Энтони Игита.

По теме
yellow-arrow
Сауль Альварес: Я горжусь тем, что проведу этот поединок с Мунгией
yellow-arrow
Джейк Пол: Теперь у меня есть шанс проявить себя против величайшего чемпиона в супертяжёлом весе
yellow-arrow
Уайт: У Нганну нет опыта, чтобы побеждать лучших парней в боксе
Денис Беринчик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости