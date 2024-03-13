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Названа дати и местопроведения боя Беринчика и Наваррете
Поединок состоится весной 2024 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) узнал имя своего следующего соперника. Он проведет бой с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком дивизионе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО). Об этом пишет журналист ESPN Сальвадор Родригес.
Сам поединок состоится 18 мая в Сан-Диего, США.
Ранее WBO санкционировала бой между Беринчиком и Наваррете за вакантный титул WBO в легком весе.
Напомним, что в последнем бою украинский боксер победил Энтони Игита.
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