Названа дати и местопроведения боя Беринчика и Наваррете

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) узнал имя своего следующего соперника. Он проведет бой с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком дивизионе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО). Об этом пишет журналист ESPN Сальвадор Родригес.

Сам поединок состоится 18 мая в Сан-Диего, США.

Ранее WBO санкционировала бой между Беринчиком и Наваррете за вакантный титул WBO в легком весе.

Напомним, что в последнем бою украинский боксер победил Энтони Игита.