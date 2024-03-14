Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Джошуа: Мы знали, что Нганну будет испытывать проблемы в защите
По мнению тренера, камерунцу не стоило переходить в стойку левши
Фото: Instagram
Бен Дэвисон, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что стало причиной поражения Фрэнсиса Нганну.
"Мы знали, что Нганну будет испытывать проблемы в защите, если Эй Джей сделает пару вещей перед тем, как реализовать определенный сценарий. Нганну тяжело защищаться от правой руки в стойке левши, и это произошло. Я думаю, что с его стороны было ошибкой драться в стойке левши, но я его понимаю. Он делал это на протяжении всей карьеры.
Я просто чувствую, что это было главным — создавать ситуации, в которых Нганну не мог видеть удары, заставлять его думать о чем-то другом, прежде чем наносить удар. Это было ключом к победе — убедиться, что он на что-то реагирует, а потом заставить его поплатиться за это. Мне кажется, что в этом плане Эй Джей проделал хорошую работу", — сказал Дэвисон на подкасте The MMA Hour.
Напомним, что 8 марта Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде.
Популярное сейчас
- Воссоединение Украины с РФ: Медведев озвучил так называемую "российскую формулу мира"
- Бывший хавбек Полесья может перейти в Днепр-1 - Источник
- "Не промажь 11-метровый!" Сборная Украины отправилась на решающие матчи отбора на Евро-2024
- Леннокс Льюис: Усик – недооцененный боксер
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО