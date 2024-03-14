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Тренер Джошуа: Мы знали, что Нганну будет испытывать проблемы в защите

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По мнению тренера, камерунцу не стоило переходить в стойку левши

Тренер Джошуа: Мы знали, что Нганну будет испытывать проблемы в защите

Фото: Instagram

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Бен Дэвисон, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что стало причиной поражения Фрэнсиса Нганну.

"Мы знали, что Нганну будет испытывать проблемы в защите, если Эй Джей сделает пару вещей перед тем, как реализовать определенный сценарий. Нганну тяжело защищаться от правой руки в стойке левши, и это произошло. Я думаю, что с его стороны было ошибкой драться в стойке левши, но я его понимаю. Он делал это на протяжении всей карьеры.

Я просто чувствую, что это было главным — создавать ситуации, в которых Нганну не мог видеть удары, заставлять его думать о чем-то другом, прежде чем наносить удар. Это было ключом к победе — убедиться, что он на что-то реагирует, а потом заставить его поплатиться за это. Мне кажется, что в этом плане Эй Джей проделал хорошую работу", — сказал Дэвисон на подкасте The MMA Hour.

Напомним, что 8 марта Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде.

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Источник:
ringside24
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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