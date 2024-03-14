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Нганну: Я не закончил с боксом и не закончил с ММА

Бокс

Камерунец не собирается уходить из бокса

Нганну: Я не закончил с боксом и не закончил с ММА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фрэнсис Нганну после поражения Энтони Джошуа ответил на вопрос, планирует ли он оставаться в боксе или вернется в ММА.

"Сейчас я точно не знаю, какой бой буду искать дальше. Я знаю, что возьму некоторое время, чтобы отдохнуть, сосредоточиться на себе, а потом, когда буду готов, вернусь к тренировкам. Тогда мы сможем начать обсуждать бои. А пока мы будем просто жить.

Потому что всегда помните, что неважно, какая у вас профессия, всегда есть жизнь, и у нас она продолжается и будет продолжаться. Я не закончил с боксом и не закончил с ММА. В принципе, сейчас у меня есть соперник в PFL — Ренан Феррейра.

Это будет мой будущий соперник в PFL, но, опять же, в будущем у меня ещё много боёв. Я всё ещё могу совмещать виды спорта. Я всё ещё собираюсь заниматься и тем, и другим", — приводит слова Нганну MMA Fighting.

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Фрэнсис Нганну
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Источник:
ringside24
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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